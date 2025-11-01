Мигрантов могут начать официально предупреждать о внесении в реестр контролируемых лиц

Среди источников информирования предлагаются отправка заказных писем по месту проживания, СМС-рассылки или электронные уведомления

Фото: Максим Платонов

Председатель комиссии Общественной палаты России по добровольчеству и молодежной политике Павел Савчук выступил с инициативой об обязательном уведомлении иностранных граждан при внесении их данных в специальный реестр контролируемых лиц, сообщает ТАСС.

Речь идет об электронной базе МВД, куда вносятся сведения об иностранцах, нарушивших правила пребывания в стране. По мнению эксперта, необходимо законодательно закрепить обязанность государственных органов информировать человека о включении его данных в реестр.

Реальное время / realnoevremya.ru

Савчук отметил существующую проблему: зачастую иностранцы узнают о своем статусе не от государства, а от сторонних организаций при обращении к ним. Для решения этого вопроса предлагается использовать различные каналы коммуникации: отправку заказных писем по месту проживания, СМС-рассылки или электронные уведомления.

Особую актуальность вопрос приобретает в связи с тем, что нахождение в реестре может ограничивать доступ иностранцев к различным видам помощи, в том числе от волонтеров. Ранее сообщалось, что более 86% мигрантов успешно прошли тестирование для работы в России.



Наталья Жирнова