Мигрантов могут начать официально предупреждать о внесении в реестр контролируемых лиц
Среди источников информирования предлагаются отправка заказных писем по месту проживания, СМС-рассылки или электронные уведомления
Председатель комиссии Общественной палаты России по добровольчеству и молодежной политике Павел Савчук выступил с инициативой об обязательном уведомлении иностранных граждан при внесении их данных в специальный реестр контролируемых лиц, сообщает ТАСС.
Речь идет об электронной базе МВД, куда вносятся сведения об иностранцах, нарушивших правила пребывания в стране. По мнению эксперта, необходимо законодательно закрепить обязанность государственных органов информировать человека о включении его данных в реестр.
Савчук отметил существующую проблему: зачастую иностранцы узнают о своем статусе не от государства, а от сторонних организаций при обращении к ним. Для решения этого вопроса предлагается использовать различные каналы коммуникации: отправку заказных писем по месту проживания, СМС-рассылки или электронные уведомления.
Особую актуальность вопрос приобретает в связи с тем, что нахождение в реестре может ограничивать доступ иностранцев к различным видам помощи, в том числе от волонтеров. Ранее сообщалось, что более 86% мигрантов успешно прошли тестирование для работы в России.
