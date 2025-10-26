Более 86% мигрантов успешно прошли тестирование для работы в России

С первой попытки экзамен не смогли сдать 35,1% участников тестирования

Подавляющее большинство иностранцев, стремящихся получить разрешение на работу в России, успешно сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам российского законодательства. По данным Минобрнауки России, в третьем квартале 2025 года (июль — сентябрь) 86,9% из 275,6 тыс. тестируемых успешно прошли аттестацию, пишет РИА «Новости».

При этом, как уточнили в Минобрнауки, с первой попытки экзамен не смогли сдать 35,1% участников тестирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комплексный экзамен необходим иностранцам для получения различных документов, включая разрешение на работу или патент, разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). Аттестация включает три блока: тестирование по русскому языку, а также проверку знаний истории России и основ российского законодательства.

Возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах, расположенных как на территории всех субъектов России, так и за ее пределами — в республиках Таджикистан и Узбекистан. Среди этих пунктов 88 являются российскими университетами, из них 82 подведомственны Минобрнауки России.

Накануне Кабмин России поддержал законопроект, направленный на изменение порядка проведения медосмотра иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.



Анастасия Фартыгина