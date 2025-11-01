Татарстанские медики провели уникальную пересадку пальца

Сейчас врачи наблюдают за процессом приживления пересаженной ткани

В РКБ Татарстана врачи провели сложную микрохирургическую операцию по восстановлению утраченного пальца руки. Пациентом стал 57-летний житель Набережных Челнов, который в 2023 году получил серьезную травму при ремонте дачного участка, сообщает пресс-служба больницы.



Сообщается, что операция состояла из нескольких этапов. Хирургам Руслану Радькову и Эльвире Кадыровой из отделения травматологии №2 потребовалось около четырех часов, чтобы пересадить пятисантиметровую кость с гребня подвздошной кости вместе с артерией. Для обеспечения кровоснабжения будущего пальца руку пациента временно подшили к животу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Послеоперационный период длился полтора месяца. Все это время пациент находился под наблюдением врачей, постепенно адаптируясь к новым условиям жизни. Сейчас медики наблюдают за процессом приживления пересаженной ткани.

Ранее казанские врачи извлекли пулю из шеи пациента. Как сообщили медики, молодой человек рассказал, что инцидент произошел во время разборки ружья, когда механизм неожиданно сработал.

Наталья Жирнова