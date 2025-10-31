Казанские врачи извлекли пулю из шеи пациента

Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана хирурги провели успешную операцию по извлечению пули из шеи 25-летнего жителя Зеленодольского района, который случайно выстрелил в себя из пневматического ружья. Пуля не задела ни одну крупную артерию, трахею или пищевод.

Как сообщили медики, молодой человек рассказал, что инцидент произошел во время разборки ружья, когда механизм неожиданно сработал. Почувствовав выстрел и начавшееся кровотечение, он обратился за помощью к друзьям, которые доставили его в центральную районную больницу, а оттуда пациента экстренно перевели в РКБ.

предоставлено пресс-службой РКБ

При поступлении мужчина испытывал трудности с глотанием и речью. Проведенная компьютерная томография показала, что пуля прошла через шею и остановилась в позвоночнике, чудом обойдя все жизненно важные сосуды и органы.

Экстренная операция, занявшая всего 20 минут, была проведена заведующим ЛОР-отделением Маратом Гиляловым совместно с заведующим отделением нейрохирургии №2 Георгием Майковым. Врачи аккуратно извлекли пулю и зашили рану.



Анастасия Фартыгина