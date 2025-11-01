В лесах Татарстана выявлено 97 нарушений за 10 месяцев
Основными нарушениями стали несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах и незаконный сбор валежника
В лесах Татарстана выявлено 97 нарушений за 10 месяцев. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства Татарстана, презентуя результаты работы по осуществлению федерального госконтроля и лесной охраны за первые 10 месяцев текущего года.
За отчетный период государственные лесные инспекторы провели работу по мониторингу лесного фонда. Было организовано 30,2 тыс. патрулирований лесных территорий, а также выполнено 2,9 тыс. контрольных, надзорных и профилактических мероприятий.
В ходе проверок выявлено 97 случаев административных правонарушений. Основными нарушениями стали несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах и незаконный сбор валежника. Проводимые мероприятия являются частью нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлены на обеспечение сохранности лесных ресурсов региона.
Ранее в Татарстане прошли работы по оздоровлению 651 гектара лесов.
