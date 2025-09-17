В Татарстане прошли работы по оздоровлению 651 га лесов
Основная часть мероприятий была направлена на уборку неликвидированной древесины
Минлесхоз Татарстана сообщает о продолжении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных массивах региона.
По состоянию на 17 сентября работы проведены на площади 651,6 гектара, из которых 464,6 гектара отведены под уборку неликвидной древесины.
Как сообщают в министерстве, это необходимо для предупреждения развития патологических процессов в лесу и снижения ущерба от вредителей и болезней. Проведение этих работ — часть национального проекта «Экологическое благополучие».
На данный момент в Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.
