В Татарстане прошли работы по оздоровлению 651 га лесов

Основная часть мероприятий была направлена на уборку неликвидированной древесины

Фото: Реальное время

Минлесхоз Татарстана сообщает о продолжении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных массивах региона.

По состоянию на 17 сентября работы проведены на площади 651,6 гектара, из которых 464,6 гектара отведены под уборку неликвидной древесины.

Как сообщают в министерстве, это необходимо для предупреждения развития патологических процессов в лесу и снижения ущерба от вредителей и болезней. Проведение этих работ — часть национального проекта «Экологическое благополучие».

На данный момент в Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.



Наталья Жирнова