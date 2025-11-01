Новости общества

20:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ЖМ «Сухая Река» капитально отремонтировали две улицы

17:43, 01.11.2025

Об этом отчиталась мэрия Казани

В ЖМ «Сухая Река» капитально отремонтировали две улицы
Фото: взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

В жилом массиве «Сухая Река« завершили капитальный ремонт улицы Сахалинской. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Работы включали замену асфальтового покрытия, дорожного основания и бортовых камней, устройство тротуара, установку остановочного павильона, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей. Дополнительно обновлено дорожное полотно на участке улицы Лянгузова до пересечения с улицей Петра Баранова.

Ранее в Нурлатском районе Татарстана завершили ремонт автодороги по нацпроекту. Капремонт затрагивал участки: Нурлат — Нижний Нурлат — Степное Мамыково.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также