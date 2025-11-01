В ЖМ «Сухая Река» капитально отремонтировали две улицы
Об этом отчиталась мэрия Казани
В жилом массиве «Сухая Река« завершили капитальный ремонт улицы Сахалинской. Об этом сообщили в мэрии Казани.
Работы включали замену асфальтового покрытия, дорожного основания и бортовых камней, устройство тротуара, установку остановочного павильона, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей. Дополнительно обновлено дорожное полотно на участке улицы Лянгузова до пересечения с улицей Петра Баранова.
Ранее в Нурлатском районе Татарстана завершили ремонт автодороги по нацпроекту. Капремонт затрагивал участки: Нурлат — Нижний Нурлат — Степное Мамыково.
