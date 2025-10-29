Новости общества

В Нурлатском районе Татарстана завершили ремонт автодороги по нацпроекту

15:21, 29.10.2025

Капремонт затрагивал участки: Нурлат — Нижний Нурлат — Степное Мамыково

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Нурлатском районе Татарстана завершился капремонт участка автомобильной дороги Нурлат — Нижний Нурлат — Степное Мамыково. Работы, выполненные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», охватили отрезок протяженностью 0,690 километра.

Как сообщили в Минтрансе Татарстана, дорожники провели комплексное обновление участка, включавшее фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А11Нн и укладку верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн на площади 5 520 квадратных метров.

предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Помимо укладки нового дорожного полотна, было выполнено укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью на площади 1 300 кв. м и асфальтогранулятом на площади 545 кв. м. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки на всем протяжении отремонтированного участка.

Работы осуществляла подрядная организация ООО «Татнефтедор». Проект направлен на повышение безопасности и комфорта дорожного движения для жителей Нурлатского района.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

