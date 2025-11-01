«Рубин» объявил состав на матч с «Динамо» Карпина в Казани

Защитник Игор Вуячич вернулся в старт казанцев

«Рубин» объявил состав на матч с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стартует в 17:45 по московскому времени в Казани.

В стартовый состав «Рубина» вернулся защитник Игор Вуячич. В центре обороны ему компанию составят Константин Нижегородов и Никита Лобов, по краям сыграют Андерсон Арройо и Илья Рожков. В атаке «Рубина» сыграет Мирлинд Даку.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Арройо — Кузяев, Иву, Безруков, Шабанхаджай — Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Динамо» в запасе остались защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев. С первых минут в полузащите выйдет Ульви Бабаев, на острие — Константин Тюкавин.

Состав «Динамо»: Расулов — Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс — Глебов, Фомин, Бителло — Бабаев, Гладышев, Тюкавин.

Главным тренером московского «Динамо» является рулевой сборной России Валерий Карпин.

«Рубин» после 13 матчей занимает 7-е место с 18 очками. «Динамо» с 16 баллами занимает восьмую строчку в РПЛ.

Зульфат Шафигуллин