В Госдуму внесли законопроект о запрете отключения коммунальных услуг без решения суда

Авторы инициативы считают, что такое нововведение позволит защитить граждан от необоснованного отключения жизненно важных услуг

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий приостановку или ограничение предоставления ЖКУ гражданам при наличии задолженности без вступившего в законную силу решения суда. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, передает ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ и касается ЖКУ по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, которые получают собственники и пользователи жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

— Действующее законодательство предоставляет исполнителям коммунальных услуг право приостанавливать или ограничивать их предоставление при наличии задолженности потребителей. Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что такое нововведение позволит защитить граждан от необоснованного отключения жизненно важных услуг и предотвратить возможные злоупотребления со стороны поставщиков ЖКУ.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

