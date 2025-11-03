Самый дорогой отдых в октябре обошелся туристам более чем в 2 миллиона рублей

Столько заплатили за неделю в Дубае

Фото: Максим Платонов

Сервис онлайн-бронирования OneTwoTrip опубликовал рейтинг самых дорогостоящих туристических поездок, совершенных клиентами в октябре текущего года. Наиболее впечатляющим оказалось путешествие большой компании из восьми человек, проведших неделю в роскошном пятизвездочном отеле Дубая. Их расходы составили внушительные 2 142 500 рублей, причем питание входило только дважды в сутки.

Второе место заняла группа из шестерых туристов, выбравшая Мальдивы. За девять дней отдыха в одном из лучших курортов острова Налагурейду туристы заплатили 1 861 800 рублей. Третье место досталось семейному путешествию в турецкий Белек, где трое взрослых и ребенок провели 11 дней в шикарном отеле по системе «все включено» за 1 620 950 рублей.

Среди зарубежных стран отметились Швейцария и Италия. Семидневный визит в Цюрих обошелся одному человеку в 1 345 050 рублей, а посещение итальянского курорта Таормина на пять ночей двумя россиянами стоило 992 250 рублей.

Однако отечественные курорты также показали высокие цифры расходов. Так, семейный отдых в Сочи длился восемь дней и составил 1 454 400 рублей. Туристы остановились в четырехзвездочном отеле с завтраками. Девятидневный московский вояж двоих путешественников обошелся в 581 350 рублей, а трехдневный отдых в Адлере в пятизвездочном отеле составил 330 000 рублей.

Помимо прочего, сервис зафиксировал путешествия в Эсто-Садок и Геленджик, ставшие одними из самых высокозатратных внутрироссийских туров.

Дмитрий Зайцев