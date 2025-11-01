Новости спорта

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Татарстанский БК «Крылья Барса» вновь стал чемпионом

15:53, 01.11.2025

Команда из республики забрала кубок чемпионата России по баскетболу на колясках, обыграв пять соперников

Татарстанский БК «Крылья Барса» вновь стал чемпионом
Фото: скриншот со страницы VK "Баскетбол на колясках в России"

Татарстанский баскетбольный клуб «Крылья Барса» вновь стал чемпионом. Команда забрала кубок чемпионата России по баскетболу на колясках, обыграв пять соперников.

Чемпионат проходил в Тульской области, в городе Алексине, на протяжении пяти дней — с 28 октября по 1 ноября. По итогам финала команды расположились таким образом:

  1. «Крылья Барса», Казань;
  2. Сборная Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;
  3. «МБА-Фалькон», Москва;
  4. «Шанс», Тюмень;
  5. «Легион-Югра», ХМАО-Югра;
  6. «Волга», Ульяновск.

MVP турнира стал игрок казанской команды Василий Кочетков. В финальном круге «Крылья Барсов» встретились со сборной Санкт-Петербурга.

Напомним, что команда завоевала еще одно золото на турнире по баскетболу на колясках, а до этого выиграла Всероссийский турнир в Тюмени. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также