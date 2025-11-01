Татарстанский БК «Крылья Барса» вновь стал чемпионом

Команда из республики забрала кубок чемпионата России по баскетболу на колясках, обыграв пять соперников

Татарстанский баскетбольный клуб «Крылья Барса» вновь стал чемпионом. Команда забрала кубок чемпионата России по баскетболу на колясках, обыграв пять соперников.

Чемпионат проходил в Тульской области, в городе Алексине, на протяжении пяти дней — с 28 октября по 1 ноября. По итогам финала команды расположились таким образом:

«Крылья Барса», Казань; Сборная Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург; «МБА-Фалькон», Москва; «Шанс», Тюмень; «Легион-Югра», ХМАО-Югра; «Волга», Ульяновск.

MVP турнира стал игрок казанской команды Василий Кочетков. В финальном круге «Крылья Барсов» встретились со сборной Санкт-Петербурга.

Напомним, что команда завоевала еще одно золото на турнире по баскетболу на колясках, а до этого выиграла Всероссийский турнир в Тюмени. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова