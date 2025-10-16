Татарстанская команда завоевала золото на турнире по баскетболу на колясках

Второе место у московской команды «МБА-Фалькон», а третье досталось «БасКИ-Академии баскетбола им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга

Команда «Крылья Барса» из Татарстана одержала уверенную победу на XII Всероссийском турнире Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) по баскетболу на колясках, который завершился на площадке спортивного комплекса «Строймаш» в Тюмени. Татарстанские спортсмены показали себя сильнейшими среди региональных коллективов, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Серебряные медали завоевали спортсмены из московской команды «МБА-Фалькон», а третье досталось «БасКИ-Академии баскетбола им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга.

Особую гордость за татарстанских победителей добавляет тот факт, что двое игроков «Крыльев Барса» — Василий Кочетков и Всеволод Салин — были признаны лучшими игроками турнира по мнению экспертов.

Реальное время / realnoevremya.ru

На торжественной церемонии закрытия соревнований старший тренер сборной России по баскетболу на колясках Дмитрий Оленевский высоко оценил уровень организации и значение турнира для развития отечественного спорта. Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Спорт России» с целью популяризации физической культуры среди молодежи и развития паралимпийских видов спорта в стране.

Анастасия Фартыгина