В Татарстане стартовали встречи главы Минцифры РТ с IT-компаниями

Илья Начвин провел первые переговоры с двумя перспективными компаниями

В Татарстане стартовала серия встреч с представителями IT-сообщества региона. Первые переговоры прошли с двумя перспективными компаниями, сообщает в своем личном телеграм-канале министр цифрового развития Илья Начвин.

Как сообщает глава ведомства, первая компания «Рассвет 13» представила на встрече ИИ для работы с Excel и Р7-офисом. Сообщается, что система способна отвечать на запросы пользователей простым языком, мгновенно формируя результаты в виде таблиц, графиков и диаграмм.

— Обсудили, как использовать этот помощник в строительстве или сельском хозяйстве, например для работы со сметами, — сказано в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вторая компания — «Современные Технологии» — специализируется на выявлении проблемных мест в бизнесе и предлагает цифровые решения для их устранения в различных отраслях, включая энергетику и производство. По словам Ильи Начвина, планируется «проверить, как их метод можно применить для упрощения подачи заявлений на «Госуслугах», чтобы услуги становились доступнее и удобнее».



Министр напомнил, что IT-сектор Татарстана включает в себя более 3 500 компаний, из которых около 800 сосредоточены в специализированных IT-парках. Известно, что сейчас ожидают встречи более 70 компаний.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Северо-Казахстанская область укрепят партнерство в IT и образовании.

Наталья Жирнова