Новый глава Минцифры Татарстана предложил ИТ-сообществу проводить личные встречи

«Полный SSH-протокол», добавил Начвин

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин инициировал серию личных встреч с представителями ИТ-сообщества республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Коллеги, друзья, у меня есть предложение — каждую пятницу выделять время для личных встреч с ИТ-сообществом. Формат простой: обсудим идеи, проекты и возможные совместные шаги. Полный SSH-протокол, — написал Начвин, намекая на открытость и прямой диалог.

Напомним, Начвин был назначен на должность министра указом Рустама Минниханова 25 сентября. До этого он занимал пост первого заместителя министра при Айрате Хайруллине.

Рената Валеева