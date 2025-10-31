Татарстан и Северо-Казахстанская область укрепят партнерство в IT и образовании

Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ведущими IT-площадками: IT-парком имени Башира Рамеева в Казани и SKO hub в СКО

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана и Северо-Казахстанской области подписали ряд стратегических документов в сфере IT-индустрии и образования. Церемония подписания состоялась в Казани в ходе визита казахстанской делегации, сообщает администрация СКО.

Основной акцент в рамках сотрудничества будет сделан на цифровизацию и внедрение ИИ. Глава Северо-Казахстанской области Гауэз Нурмухамбетов отметил, что Татарстан, являясь признанным лидером в сфере цифровой трансформации и инноваций, станет ключевым партнером в реализации этой задачи, поставленной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В рамках визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве между ведущими IT-площадками: IT-парком имени Башира Рамеева в Казани и SKO hub в СКО. Кроме того, установлены партнерские отношения между КФУ и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева. По словам Гауэза Нурмухамбетова, эти соглашения «откроют новые возможности для совместных проектов, развития IT-сектора и подготовки высококвалифицированных специалистов».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе официальной встречи главы Татарстана Рустама Минниханова и Гауэза Нурмухамбетова обсуждались перспективы расширения промышленного, инвестиционного и инновационного сотрудничества между двумя регионами. Результатом этой встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании между администрацией Северо-Казахстанской области и правительством Татарстана.

Помимо этого, были заключены договоренности о сотрудничестве между управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития администрации СКО и Торгово-промышленной палатой Татарстана, а также между СЭЗ Qyzyljar и АО «Химград», компанией EMC Agro и ГК «Таврос». Эти соглашения направлены на стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций и развитие конкретных секторов экономики.



Рената Валеева