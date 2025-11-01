Центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм признан MVP октября Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Центровой казанского баскетбольного клуба УНИКС Маркус Бингэм стал самым ценным игроком (MVP) октября в Единой лиге ВТБ сезона-2024/25. Его игра помогла команде одержать шесть побед в семи матчах и возглавить турнирную таблицу.

Как сообщает Единая лига ВТБ, 25-летний американский бигмен неизменно выходил в стартовой пятерке в семи матчах сентября и октября.

В среднем за 24 минуты и 4 секунды на паркете он набирал 16,4 очка, 7,3 подбора и 1,1 блок-шота. Показатель эффективности действий Бингэма составил 20,7 балла.

Благодаря впечатляющему вкладу Маркуса Бингэма, казанский УНИКС одержал шесть побед в семи стартовых встречах чемпионата, уверенно возглавив турнирную таблицу.

Анастасия Фартыгина