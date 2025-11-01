Строительно-монтажные работы культурных объектов Татарстана выполнили на 84%
Среди них — 8 общеобразовательных школ и 5 детских садов
В Татарстане по государственным и республиканским программам возводятся десятки объектов социально-культурной сферы. Ход работ был рассмотрен на совещании под руководством Рустама Минниханова.
Как доложил первый замминистра строительства республики Дамир Шайдуллин, из 13 объектов сферы образования строительно-монтажные работы выполнены в среднем на 84%. Среди них — 8 общеобразовательных школ и 5 детских садов.
Из 53 объектов здравоохранения года в работе остаются лишь два, готовность которых превышает 95%. Почти завершено строительство 11 объектов для молодежи и 23 спортивных сооружений. Самый крупный спортивный объект — центр развития футбола — готов на 51%.
Кроме того, продолжается реализация крупнейшего экологического проекта — рекультивации иловых полей в Казани, готовность которого составляет 92%.
Напомним, что строительный комплекс Татарстана по состоянию на 1 ноября ввел в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, выполнив годовой план на 92%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».