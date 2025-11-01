Строительно-монтажные работы культурных объектов Татарстана выполнили на 84%

Среди них — 8 общеобразовательных школ и 5 детских садов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по государственным и республиканским программам возводятся десятки объектов социально-культурной сферы. Ход работ был рассмотрен на совещании под руководством Рустама Минниханова.

Как доложил первый замминистра строительства республики Дамир Шайдуллин, из 13 объектов сферы образования строительно-монтажные работы выполнены в среднем на 84%. Среди них — 8 общеобразовательных школ и 5 детских садов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из 53 объектов здравоохранения года в работе остаются лишь два, готовность которых превышает 95%. Почти завершено строительство 11 объектов для молодежи и 23 спортивных сооружений. Самый крупный спортивный объект — центр развития футбола — готов на 51%.

Кроме того, продолжается реализация крупнейшего экологического проекта — рекультивации иловых полей в Казани, готовность которого составляет 92%.

Напомним, что строительный комплекс Татарстана по состоянию на 1 ноября ввел в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, выполнив годовой план на 92%.



Анастасия Фартыгина