«Он не имеет отношения к нападению»: потерпевшая Ирина Шевырева просит освободить свекра
На заседании Верховного суда РТ огласили ходатайство выжившей в покушении в защиту обвиняемого
Только что в Верховном суде Татарстана огласили ходатайство потерпевшей Ирины Шевыревой.
Она пришла на рассмотрение жалобы на арест свекра, чтобы заявить о его невиновности, сообщает с места журналист «Реального времени».
С учетом того, что Шевырева еще проходит лечение и говорить ей сложно, ходатайство в суде огласила: «Прошу освободить Шевырева Станислава Вячеславовича в связи с его непричастностью. Считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня. Конфликтов у меня с ним не было. Характеризую его как любящего отца и дедушку».
Разрешение на съемку в этом процессе суд не дал.
