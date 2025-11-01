«Он не имеет отношения к нападению»: потерпевшая Ирина Шевырева просит освободить свекра

На заседании Верховного суда РТ огласили ходатайство выжившей в покушении в защиту обвиняемого

Фото: Реальное время

Только что в Верховном суде Татарстана огласили ходатайство потерпевшей Ирины Шевыревой.

Она пришла на рассмотрение жалобы на арест свекра, чтобы заявить о его невиновности, сообщает с места журналист «Реального времени».

С учетом того, что Шевырева еще проходит лечение и говорить ей сложно, ходатайство в суде огласила: «Прошу освободить Шевырева Станислава Вячеславовича в связи с его непричастностью. Считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня. Конфликтов у меня с ним не было. Характеризую его как любящего отца и дедушку».

Разрешение на съемку в этом процессе суд не дал.