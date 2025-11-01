В Верховный суд РТ поддержать отца пришел Иван Шевырев, подозреваемый в покушении на жену

Отбившаяся от нападения 14 октября Ирина Шевырева в ближайшее время может покинуть больницу

Фото: Реальное время

Сегодня Верховный суд Татарстана планирует оценить законность ареста казанского бизнесмена Станислава Шевырева. Поддержать его на процесс пришли не только трое адвокатов, но и сын Иван, также подозреваемый по делу о покушении на Ирину Шевыреву, передает из суда журналист «Реального времени».

В здании суда Шевырев-младший появился вместе с адвокатом Ниязом Абдразаковым, который сейчас также представляет по другому уголовному делу интересы замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева — друга семьи Шевыревых.

Накануне заседание было сорвано ввиду проблем с интернетом, Верховный суд просто не смог выйти на связь ни с одним из СИЗО республики.

Напомним, 14 октября у здания казанской гимназии №94 на улице Восстания неизвестный велокиллер напал на Ирину Шевыреву, а уже 19 октября в Россию из Таджикистана доставили заочно обвиненного в этом Рафиса Султанова — бывшего сотрудника казанской пожарной части, который признавать вину начал еще за границей.

Под стражей по этому делу, кроме Станислава Шевырева находится Султанов, отрицающий вину директор службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и работавший в той же компании неофициально уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов, давший признательные показания о своем участии в слежке за жертвой. Под домашний арест и государственную защиту помещен начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов, который дал показания о причастности к заказу на убийство Черкасина и Шевыревых. При этом на дополнительном допросе Галлямов дал показания в отношении Шевырева-старшего.

Супруг выжившей Иван Шевырев также задерживался по этому, и поначалу следователи ходатайствовали о его аресте, однако после продления срока содержания под стражей на 72 часа, решили выпустить фигуранта на волю в статусе подозреваемого.

Анастасия Фартыгина