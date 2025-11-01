Грабители Лувра пытались продать похищенные драгоценности через даркнет

Через пять дней после ограбления с охранной фирме CGI Group связался представитель грабителей. Он предложил переговоры о покупке, дав 24 часа на ответ

Фото: Реальное время

Грабители, похитившие в октябре драгоценности из парижского Лувра, попытались продать украденное через даркнет израильской охранной фирме CGI Group, однако сделка сорвалась из-за «бюрократических проволочек». Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.

По словам Наве, через пять дней после ограбления с CGI Group, которая ранее была нанята анонимным лицом, связанным с Лувром, для поиска похищенного, связался представитель грабителей. Он предложил переговоры в даркнете о покупке произведений искусства, дав 24 часа на ответ.

CGI Group согласилась на предложение, и после длительных переговоров и проверок удалось установить, что у неизвестного была «как минимум часть украденных вещей». Наве заявил, что фирма немедленно сообщила об этом властям Парижа, но «бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства».

Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Одно из украшений — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено. Директор Лувра Лоранс Де Кар ранее отмечала, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

Парижская прокуратура 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых, а 30 октября телеканал BFMTV сообщил о задержании третьего, в то время как радиостанция RTL информировала о пяти новых задержаниях.

Анастасия Фартыгина