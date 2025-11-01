Пожарные Татарстана спасли ребенка с крыши многоэтажки в Пестречинском районе

Дежурные расчеты выехали на место и с помощью пожарной автолестницы безопасно спустили мальчика с высоты

Пожарные Казанского отряда противопожарной службы ГКУ «Пожарная охрана РТ» спасли ребенка, застрявшего на крыше многоквартирного дома в жилом комплексе «Усадьба Царево» в Пестречинском районе.

Как сообщили в МЧС Татарстана, на пункт связи отдельного поста «Царево» поступило сообщение о том, что ребенок не может самостоятельно спуститься с крыши.

Дежурные расчеты выехали на место и с помощью пожарной автолестницы безопасно спустили мальчика с высоты; ребенка передали родителям на месте. Пострадавших, по данным ведомства, нет.



Напомним, что сегодня пожарные Татарстана за сутки ликвидировали шесть пожаров. Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили пять выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали для взаимодействия с другими службами.



Анастасия Фартыгина