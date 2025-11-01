Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали шесть пожаров
Спасатели совершили пять выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 31 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на шесть пожаров, из них три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили пять выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали для взаимодействия с другими службами.
Также в течение суток сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.
- На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано
