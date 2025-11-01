Новости общества

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали шесть пожаров

08:58, 01.11.2025

Спасатели совершили пять выездов по ложным вызовам

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки, 31 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на шесть пожаров, из них три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили пять выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

  • На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано
Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть Татарстан

