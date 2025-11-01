Казань вошла в топ-3 городов по тратам на услуги баз отдыха на ноябрьские праздники

По данным эквайринговой сети банка, средний чек в Казани на категорию составил 4 490 рублей

Фото: Реальное время

Казань оказалась в числе городов с самыми высокими тратами на отдых в преддверии ноябрьских праздников. Согласно исследованию банка «Русский стандарт», столица Татарстана заняла второе место по среднему чеку за бронирование услуг баз отдыха.

По данным эквайринговой сети банка, средний чек в Казани на категорию составил 4 490 рублей. Выше показатель только в Твери (5 623 рубля), а Москва замкнула тройку лидеров с 1 448 рублями.

В рейтинге же по бронированию классических отелей лидерами стали Москва (10 875 рублей), Нижний Новгород (11 251 рубль) и Санкт-Петербург (15 677 рублей).

Что касается посещения культурных достопримечательностей, то здесь в лидеры по среднему чеку вышли Санкт-Петербург (2 726 рублей), Москва (1 139 рублей) и Екатеринбург (508 рублей).

Напомним, что спрос россиян на путешествия во время ноябрьских праздников в 2025 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок.



Анастасия Фартыгина