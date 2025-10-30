Казань вошла в топ-5 городов по спросу на ноябрьские путешествия

Москва, Санкт-Петербург и Минск стали самыми востребованными направлениями для путешествий у россиян на предстоящие ноябрьские праздники

Фото: Артем Дергунов

Спрос россиян на путешествия во время ноябрьских праздников в 2025 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования финтех-компании ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет ТАСС.

Согласно исследованию, в топ-10 лидеров по числу бронирований, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, вошли также Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар и Кисловодск.

Москва, Санкт-Петербург и Минск стали самыми востребованными направлениями для путешествий у россиян на предстоящие ноябрьские праздники. Общий спрос на отдых в этот период оказался на 30% выше, чем в 2024 году.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что в первой половине октября 2025 года число покупок автобусных билетов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек увеличился незначительно — на 10%, до 870 рублей.

Спрос на авиаперелеты также вырос, но более умеренно — на 15%, а средний чек на авиабилеты снизился на 12% и составил 10,6 тыс. рублей. Такая динамика связана с тем, что из-за коротких праздников россияне выбирают для поездок соседние города или страны, куда перелет не занимает много времени и стоит дешевле.

Напомним, что столица Татарстана вошла в число популярных российских городов для транзитного туризма.



Анастасия Фартыгина