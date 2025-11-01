«Рубин» сразится с «Динамо» Карпина в Казани в рамках РПЛ

Матч начнется в 17.45 по московскому времени

Сегодня «Рубин» в Казани примет московское «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Ак Барс Арене» начнется в 17.45 по московскому времени.

«Рубин» после 13 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице с 18 набранными очками. Команда Рашида Рахимова проиграла последние две игры в чемпионате — «Балтике» (0:3) и «Краснодару» (0:1).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Московское «Динамо» отстает от казанцев на два очка, расположившись на восьмой строчке таблицы РПЛ. Подопечные Валерия Карпина ни разу не победили в чемпионате в октябре — два поражения и ничья. Всего за сезон в Премьер-лиге команда одержала четыре победы в 13 поединках.

В очном противостоянии по победам лидирует «Рубин» — 18 против 9 при 15 ничьих. В прошлом сезоне «Динамо» дважды победило казанцев со счетом 4:0 и 3:1. При этом из-за саммита БРИКС «Рубин» свой домашний матч с «бело-голубыми» провел на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Всего «рубиновые» не могут одолеть московское «Динамо» с 1 мая 2021 года, когда обыграли дома 2:0.

Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку не забивает на протяжении восьми матчей кряду с учетом выступлений за клуб и сборную Албании. В последний раз албанский нападающий отличался голом 20 сентября — в ворота «Акрона» (2:2). Всего в нынешнем сезоне РПЛ Даку забил восемь мячей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

У «Динамо» по количеству голов лидирует бразильский хавбек Бителло, у которого пять точных попаданий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17.45 по московскому времени. До зимней паузы «Рубину», помимо поединка с «Динамо», осталось провести всего один домашний матч. 22 ноября казанцы дома примут грозненский «Ахмат».

Зульфат Шафигуллин