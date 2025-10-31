Мадуро обратился за военной помощью к Путину на фоне угроз от США

Венесуэльский лидер просит Россию поставить оборонительные радары и оказать содействие в ремонте авиационной техники

На фоне усиливающегося давления со стороны США и наращивания американских сил в Карибском регионе, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России с просьбой о предоставлении военной помощи. Запрос Мадуро был оформлен в виде письма, адресованного президенту Владимиру Путину, пишет RT со ссылкой на The Washington Post.

Венесуэльский лидер просит Россию поставить оборонительные радары и оказать содействие в ремонте авиационной техники. Предполагается, что письмо должно было быть передано в Москву одним из помощников Мадуро в ходе его визита в российскую столицу, состоявшегося в текущем месяце.

Отмечается, что Венесуэла также обращалась за военной помощью и снаряжением для укрепления своей обороны к Китаю и Ирану.

Сегодня президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он принял решение начать военную операцию против Венесуэлы. На вопрос журналистов, принято ли такое решение, глава Белого дома ответил отрицательно.

