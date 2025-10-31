Трамп опроверг сообщения об ударах по Венесуэле

Ранее американские издания со ссылкой на свои источники сообщали, что администрация США одобрила нанесение ударов по военным целям на территории Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он принял решение начать военную операцию против Венесуэлы. На вопрос журналистов, принято ли такое решение, глава Белого дома ответил отрицательно.

— Трамп отрицал, что он решил отдать приказ нанести удар по военным целям в Венесуэле. Трамп ответил «нет», отвечая в пятницу на борту президентского самолета на вопрос журналистов, принял ли он такое решение, — передает Bloomberg.

Ранее авторитетные американские издания, такие как The Wall Street Journal, The Miami Herald и The New York Post, со ссылкой на свои источники сообщали, что администрация США одобрила нанесение ударов по военным целям на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком, и что операция может начаться в ближайшее время.

Однако впоследствии представитель Белого дома Анна Келли призвала дожидаться официальных заявлений президента, заявив, что «неназванные источники сами не знают, чего говорят».

Американские СМИ также информировали о распоряжении Дональда Трампа об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами территории США. В связи с этим к берегам Латинской Америки было направлено восемь кораблей и подводная лодка, что вызвало обеспокоенность властей ряда стран региона, включая Венесуэлу.



Рената Валеева