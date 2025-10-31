Активисты: возобновление ядерных испытаний США развяжет новую гонку вооружений

Фото: Динар Фатыхов

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытания ядерного оружия вызвало резкую критику со стороны британского движения «Кампания за ядерное разоружение» (CND). По мнению активистов, подобный шаг Вашингтона не только ускорит новую гонку вооружений, но и значительно накалит международно-политическую обстановку, передает ТАСС.

— Заявление Дональда Трампа о том, что США планируют возобновить ядерные испытания, — это тревожный звонок, который свидетельствует о том, что угроза ядерной войны реальна и становится все сильнее, — говорится в заявлении CND. Британские активисты убеждены: если США приступят к испытаниям своего ядерного арсенала, это станет стимулом для других ядерных держав поступить аналогичным образом, запустив таким образом новый виток гонки вооружений.

В CND также выражают опасения, что американские испытания могут привести к «эскалации конфликта» на Украине и «росту напряженности» в отношениях с Китаем. Возвращение к ядерным испытаниям рассматривается движением как «очередной шаг» американского руководства на пути к полному разрушению существующих договоренностей в сфере контроля над ядерным оружием.

Напомним, 29 октября Трамп поручил Пентагону «немедленно» возобновить испытания ядерного оружия, не уточнив при этом деталей относительно характера предполагаемых испытаний и наличия или отсутствия подрывов ядерных боезарядов.



Движение CND, основанное в 1957 году, получило мировую известность в 1960-е годы благодаря своим масштабным акциям за ядерное разоружение. Ежегодные многокилометровые марши от Трафальгарской площади в Лондоне до исследовательского центра Минобороны Великобритании в Олдермастоне собирали десятки тысяч участников.

Рената Валеева