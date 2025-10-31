Спрос на декоративные сорта тыквы в России вырос на 70%

Тыквенный сезон в России длится с августа по октябрь

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на декоративные сорта тыквы традиционно вырос на 50—70%. Основными покупателями стали дизайнеры и декораторы, использующие яркие плоды для создания сезонных композиций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталью Худякову.

— В октябре объемы продаж декоративных сортов тыквы возрастают на 50—70%. На последнюю неделю месяца приходится до 20% сезонного объема продаж, — отметила Худякова. Она добавила, что растущая популярность тыквы во многом обусловлена представлением редких экземпляров и тыкв-гигантов на многочисленных сельскохозяйственных фестивалях и выставках по всей стране.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тыквенный сезон в России длится с августа по октябрь, и именно последний месяц осени характеризуется повышенным спросом на декоративные сорта. Однако интерес к тыкве не ограничивается исключительно дизайнерскими решениями.

— На спрос также влияют предпочтения россиян правильно питаться и стремление ресторанов и кафе разнообразить сезонное меню, — подчеркнула руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка. Тыква активно интегрируется в кулинарию: ее добавляют в салаты, выпечку, безалкогольные и алкогольные напитки, предлагая оригинальные настойки и коктейли. Небольшие декоративные плоды тыквы также часто используются в качестве оригинальной посуды для запекания блюд.

В российских школах и учебных заведениях предложили заменить празднование Хэллоуина традиционным фестивалем урожая. С такой инициативой выступил депутат и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.



Рената Валеева