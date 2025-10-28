В России предложили заменить Хэллоуин традиционным фестивалем урожая

Согласно инициативе, в ходе такого фестиваля школьники и учащиеся могли бы приносить в классы собственные заготовки, тыквы и кабачки

В российских школах и учебных заведениях предложили заменить празднование Хэллоуина традиционным фестивалем урожая. С такой инициативой выступил депутат и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, направив соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишет «RT на русском».

Ветров подчеркнул, что Хеллоуин, популяризация которого навязывается в стране, пропагандирует оккультизм и поклонение темным духовным силам. По его мнению, этот «праздник», проникающий через западный кинематограф и поп-культуру, «вредит морально-нравственному воспитанию российской молодежи».

При этом депутат признает естественное стремление молодежи к совместному празднованию в осенний период, предлагая направить его «в нужное и продуктивное русло».

— Прошу вас рассмотреть возможность вытеснения и замены деструктивного Хеллоуина из отечественных школ и учебных заведений традиционным фестивалем урожая, который как раз проходил в нашей стране в этот сезон, — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, в ходе такого фестиваля школьники и учащиеся могли бы приносить в классы собственные заготовки, тыквы, кабачки, а также рассказывать друг другу о походах за грибами и ягодами, о поездках на природу и делиться секретами активного отдыха и садоводства.

