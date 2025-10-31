На улицах Казани установят 1,6 тыс. ящиков с противогололедной смесью

Она призвана обеспечить оперативное реагирование коммунальных служб на любые изменения погодных условий

На улицах столицы Татарстана уже началось размещение 1,6 тыс. ящиков, наполненных противогололедными материалами. Об этом сообщили в мэрии города.

Ящики призваны обеспечить оперативное реагирование коммунальных служб на любые изменения погодных условий. Особое внимание уделяется участкам с наибольшей проходимостью.

Содержимое ящиков будет применяться для ручной посыпки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, а также территорий, прилегающих к административным и социальным объектам, и городских парковок.

Напомним, что дорожные службы Казани перешли в зимний режим работы с 15 октября. В течение предстоящего холодного сезона на улицах города будет задействовано 577 единиц специализированной техники.

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого рассмотрел меры по повышению безопасности дорожного движения в зимний период.

Рената Валеева