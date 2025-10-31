Путин обсудил с Совбезом безопасность на зимних дорогах
Подняли вопросы и обеспечения стабильного функционирования оборонно-промышленного комплекса
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого рассмотрели вопросы обеспечения стабильного функционирования оборонно-промышленного комплекса, а также меры по повышению безопасности дорожного движения в зимний период.
— У нас несколько вопросов, один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса. А второй — он более житейский, если не сказать повседневный, — особенно важно сегодня, в период наступления холодов, возможно, и гололедицы и так далее. Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, — заявил Путин на открытии совещания.
После краткого вступительного слова глава государства передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Накануне сообщалось, что Минобороны России завершило подготовку всех своих фондов к предстоящему отопительному периоду 2025—2026 годов. В ходе совещания он подчеркнул масштаб проделанной работы: «Необходимо было подготовить более 6,5 тысячи военных городков, 5 тысяч объектов жилого фонда и 8,5 тысячи объектов коммунального назначения».
