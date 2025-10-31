За вымогательство у младшеклассников двое подростков предстанут перед судом Татарстана

Ими было получено 16 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

СУ СКР по Татарстану сообщило о направлении в суд уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков, обвиняемых в вымогательстве денег у младших школьников.

С февраля по апрель 2025 года действуя совместно с их знакомым, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, систематически вымогали деньги у младшеклассников. Злоумышленники использовали надуманные предлоги и физическое насилие. Ими было получено 16 тысяч рублей.

Пресечь преступную деятельность удалось после обращения родителей одного из пострадавших школьников в правоохранительные органы.

Ранее трем несовершеннолетним жителям Татарстана предъявили обвинения в совершении террористического акта на железной дороге. Им обещали за это 24 тыс. рублей.



Рената Валеева