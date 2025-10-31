СМИ: Дания готовится к возможному столкновению с Россией в Гренландии

Но истинные мотивы могут быть связаны с давлением со стороны США

Фото: Артем Дергунов

Дания планирует инвестировать €6,5 млрд в укрепление своей обороны в Гренландии, однако агентство Bloomberg в своей статье высказывает сомнения относительно заявленной цели этих приготовлений — противодействия «российской угрозе». По мнению агентства, истинные мотивы могут быть связаны с давлением со стороны США.

Решение датского парламента об инвестициях было принято на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп открыто потребовал уступить Гренландию Соединенным Штатам. Передача Гренландии фактически предоставила бы США огромный сектор арктической акватории в Атлантическом океане.

Агентство пытается интерпретировать военные планы Дании как ответ на некую «российскую угрозу», однако, как подчеркивается в статье, все попытки описать, в чем конкретно заключается эта угроза Гренландии, со ссылками на датских военных и чиновников, не увенчались успехом.

Так, командующий Объединенного арктического командования Дании в Гренландии и на Фарерских островах Сорен Андерсен лишь туманно заявил, что его командование «изучает сценарий будущих угроз, с которыми оно будет иметь дело». К этому заявлению Bloomberg добавил собственное утверждение, что в неопределенном будущем Россия якобы может перенести свои военные усилия в Арктику, добавив к этому некие «постоянные угрозы со стороны теневого флота».

скриншот с сайта Яндекс.карты

Bloomberg не смог объяснить, каким образом Россия, под контролем которой уже находится крупнейший арктический сектор в мире и фактически весь Северный морской путь, требующий интенсивного развития, будет угрожать Гренландии.

В то же время агентство сообщило, что Дания намерена развернуть в Гренландии средства наблюдения за российской воздушной и подводной активностью в арктическом регионе. Таким образом, по информации Bloomberg, эти военные приготовления, по сути, приведут к созданию в Гренландии потенциальных угроз для России, поскольку развернутые средства будут использоваться НАТО против РФ.

В январе Дания изменила свой королевский герб, который использовался на протяжении 500 лет, добавив символы Гренландии и Фарерских островов. Это решение, по мнению аналитиков, может быть связано с заявлениями Трампа о намерениях приобрести Гренландию.



Рената Валеева