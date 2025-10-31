Главный тренер РТ и СК «Синтез» по прыжкам в воду: «К соревнованиям подходим в форме, приближенной к идеалу»

Павел Муякин рассказал о старте сезона и ближайших планах своего подопечного Никиты Шлейхера

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 1 по 5 ноября в Казани пройдет Кубок раиса РТ по прыжкам в воду. Татарстанец Никита Шлейхер примет участие в соревнованиях на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке. Эти соревнования являются отборочными перед Суперфиналом, который пройдет в декабре в Краснодаре.

Главный тренер РТ и СК «Синтез» по прыжкам в воду Павел Муякин высказался о старте сезона и ближайших планах своего подопечного:

— Подготовка к сезону всегда сопряжена с некоторыми трудностями. Это, так сказать, разгонный период. Все идет по плану, нарабатываем прыжки, оттачиваем последние штрихи. Филигранная работа на точность исполнения идет именно за три-пять дней до соревнований.

Тренер отметил, что к любым соревнованиям команда старается подходить в максимально приближенной к идеалу форме.

— Ошибаться никак нельзя, — сказал Павел Муякин.

Реклама. ООО «Спортивный клуб «Синтез»