Историк Эйдельман* заочно арестована по делам о реабилитации нацизма и фейках об армии

Срок ее ареста будет исчисляться с момента фактического задержания или депортации на территорию России

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал историка Тамару Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Решение об избрании меры пресечения было принято с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. Тамаре Эйдельман* предъявлено обвинение по двум эпизодам: части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

По информации прокуратуры, 5 мая 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем публичном канале видеозапись авторской программы. В ней содержались высказывания, которые были расценены как негативная информация о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

Кроме того, историку вменяется распространение в социальной сети информации, которая, по мнению следствия, является ложной, относительно деятельности Вооруженных сил России.

В настоящее время Тамара Эйдельман* находится за пределами страны. Срок ее ареста будет исчисляться с момента фактического задержания или депортации на территорию России.

Рената Валеева