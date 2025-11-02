Казанцы не доверяют ИИ контроль над деловой перепиской

Внедрение технологий вызывает серьезные опасения у горожан

Фото: Реальное время

Исследование сервиса «Контур.Толк» показало неоднозначное отношение жителей Казани к использованию искусственного интеллекта в рабочих коммуникациях. Почти половина опрошенных категорически против того, чтобы нейросети модерировали корпоративные чаты, следует из данных, имеющихся в распоряжении «Реального времени».

При этом казанцы активно используют ИИ для решения рабочих задач. Наиболее популярными стали инструменты для создания и проверки текстов — это более трети опрошенных. Также искусственный интеллект используется для подготовки протоколов совещаний и презентаций.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на практическую пользу автоматических инструментов в фиксации договоренностей и экономии времени, 30% опрошенных категорически отказываются делегировать ИИ задачи по коммуникации.

— ИИ уже стал частью офисных коммуникаций, но для большинства сотрудников важно сохранять личное пространство, — прокомментировал руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко.

Внедрение технологий вызывает серьезные опасения. 71% респондентов считают, что ИИ делает деловую переписку менее искренней. Основные страхи связаны с потерей личного подхода в общении, нарушением конфиденциальности данных и возможными ошибками в информации.

Ранее в Госдуме спрогнозировали маркировку «человеческого» контента через 5—10 лет.

Наталья Жирнова