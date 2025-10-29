В Госдуме спрогнозировали маркировку «человеческого» контента через 5–10 лет

Согласно прогнозам футурологов, доля контента, создаваемого человеком, в будущем составит всего около 10%

Фото: Мария Зверева

В России в ближайшие пять-десять лет может появиться система маркировки контента, созданного непосредственно человеком, а не сгенерированного нейротехнологиями. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, пишет РИА «Новости».

Выступая на форуме «Диалог о фейках 3.0», депутат отметил, что, по его мнению, маркировать следует не контент, созданный с использованием нейросетей, а наоборот, «натуральный продукт», созданный человеком.

— Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки контент, который создан человеком, натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов — вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие 5–10 лет, — пояснил Горелкин.

Он также добавил, что, согласно прогнозам футурологов, доля «натурального контента» в будущем составит всего около 10%, а остальное будет сгенерировано искусственным интеллектом.

Анастасия Фартыгина