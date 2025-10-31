Вдова Юрия Шатунова зарегистрирует имя певца как бренд

Регистрация коснется туристической сферы, в которой предусмотрены организация экскурсий, круизов и путешествий

Светлана Шатунова, супруга покойного солиста группы «Ласковый май», подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов» в Роспатент. Документы были поданы 27 октября 2025 года, сообщает ТАСС.

Регистрация знака осуществляется по 39-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данный класс охватывает широкий спектр услуг, связанных с туристической деятельностью, включая организацию экскурсий, круизов и путешествий, а также предоставление консультационных услуг в сфере туризма.

Напомним, что Юрий Шатунов, известный исполнитель хитов «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и других популярных композиций, скончался в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Наталья Жирнова