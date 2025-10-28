Более 737 тыс. рублей: в Госдуме озвучили размер маткапитала в 2026 году

Размер маткапитала на первого ребенка продолжит расти: в 2027 году он может составить 766 693,3 рубля, а в 2028 году — 797 361,03 рубля

Фото: Артем Дергунов

Размер маткапитала при рождении первого ребенка в России в 2026 году составит 737 205 рублей. Об этом сообщила РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Эта сумма предусмотрена проектом бюджета Соцфонда России. Для сравнения, в 2025 году выплата на первого ребенка, родившегося или усыновленного после 1 января 2020 года, составляет 690 266 рублей.

Согласно проекту федерального бюджета Соцфонда России на плановый период, размер маткапитала на первого ребенка продолжит расти: в 2027 году он может составить 766 693,3 рубля, а в 2028 году — 797 361,03 рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявлял, что в 2026 году средствами маткапитала планируют воспользоваться 1,7 млн семей. На эти цели в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей, что на 30 млрд больше, чем в 2025 году.

Напомним, что доходы федерального бюджета на 2025—2027 годы снизили до 36,5 трлн рублей. Основные параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 36,5 трлн рублей, что составляет 16,8% ВВП и на 1,9 трлн рублей меньше первоначальных планов.



Анастасия Фартыгина