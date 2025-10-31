Российские ПВО за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — 31 БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 130 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 14 регионов России. Это произошло в период с 23:00 мск 30 октября до 8:00 мск 31 октября, сообщило Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — 31 БПЛА. Также успешно отработали средства ПВО над Воронежской областью (21 БПЛА), Белгородской областью (14 БПЛА) и Брянской областью (10 БПЛА).

По девять беспилотников перехвачено над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Шесть БПЛА уничтожены над Липецкой и Ярославской областями.

Пять беспилотников были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом. Эффективная работа систем ПВО позволила предотвратить возможные последствия атаки.

Напомним, что вчера силы ПВО России за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников.



Анастасия Фартыгина