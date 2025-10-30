Силы ПВО России за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников

Девять беспилотников были сбиты над Московским регионом, из которых шесть направлялись на столицу

В результате ночных операций силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно официальному сообщению, наиболее интенсивные действия ПВО были зафиксированы над Брянской областью, где было уничтожено 48 дронов. Также значительное количество БПЛА было перехвачено в Воронежской (21), Нижегородской (16), Калужской (15) и Ростовской (14) областях.

Кроме того, девять беспилотников были сбиты над Московским регионом, из которых шесть направлялись на столицу. В других регионах России также были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА: десять — над Курской областью, девять — над Тульской, пять — над Рязанской, пять — над Волгоградской, пять — над Новгородской, четыре — над Белгородской и Орловской областями, четыре — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью.



Анастасия Фартыгина