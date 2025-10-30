Новости спорта

«Рубин» отправится в Тулу на четвертьфинал Кубка России

21:57, 30.10.2025

Игра запланирована на период с 25 по 27 ноября

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» готовится к матчу 1/4 финала «Пути регионов» Fonbet Кубка России. Команда отправится в Тулу, где сразится с местным клубом «Арсенал». Игра запланирована на период с 25 по 27 ноября.

Тульский «Арсенал» сегодня обеспечил себе выход в четвертьфинал «Пути регионов», одержав победу в матче 6-го раунда над местным «Факелом».

Напомним, что в рамках 1/4 финала «Пути регионов» также пройдут следующие матчи:

  • «КАМАЗ» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»;
  • «Торпедо» встретится с калининградской «Балтикой»;
  • «Нефтехимик» выйдет на игру против «Ростова».
Рената Валеева

