В Казани изменят маршрут автобуса №94 в связи с закрытием станции метро «Дубравная»

Новый маршрут автобуса №94 будет проходить по улице Рихарда Зорге

Фото: Максим Платонов

В связи с временным закрытием станции метро «Дубравная» для проведения строительных работ, маршрут автобуса №94 будет продлен до станции метро «Проспект Победы». Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

— Чтобы жителям поселка Привольный и микрорайона Вишневка было удобно пользоваться метрополитеном, мы продлим автобусный маршрут, — пояснил Сидоров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новый маршрут автобуса №94 будет проходить по улице Рихарда Зорге, далее по проспекту Победы, с разворотом на эстакадах и возвращением через улицу Фучика на свой прежний маршрут.

Станция метро «Дубравная» будет закрыта для пассажиров с 3 по 25 ноября. Причиной временного закрытия является строительство первого участка второй линии казанского метрополитена.

Рената Валеева