Квадратный метр в казанских новостройках достиг 243 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 243 тыс. рублей, что на 9% больше, чем год назад. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

С начала текущего года цены на первичном рынке жилья в столице Татарстана выросли на 6,6%. После активного подорожания в первом полугодии летние месяцы показали стабилизацию, однако к сентябрю стоимость вернулась к уровню мая.

— По итогам сентября рынок Казани демонстрирует стабилизацию цен при сохранении активности покупателей. На первичном рынке застройщики продолжают расширять экспозицию (+3,3% к августу), реагируя на устойчивый спрос, — отметили эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторичный рынок жилья показывает более умеренный рост. Медианная цена квадратного метра в сентябре составила 187,4 тыс. рублей — на 7,9% выше показателя годичной давности, при этом с марта стоимость удерживается в диапазоне 186—187 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что на вторичном рынке наблюдается сокращение объема предложения (-7,9% к сентябрю 2024 года) за счет вымывания наиболее ликвидных и бюджетных лотов, что перенаправляет часть спроса в сегмент новостроек, где сохраняется широкий выбор и гибкие условия покупки.

Напомним, что, согласно анализу федерального портала «Мир квартир», Казань занимает пятое место в России по ценам на новостройки, где стоимость квадратного метра составляет 246 649 рублей.



Анастасия Фартыгина