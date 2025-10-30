«Вамин» завершит новый молочный комплекс стоимостью 5,4 млрд рублей к 2027 году

В Арском районе развернуто масштабное строительство молочных ферм: инвесторы вложили свыше 9 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

ООО «СХП «Молочное объединение Вамин» Минтимера Мингазова инвестировало 5,4 млрд рублей в строительство молочной фермы в Арском районе. Она рассчитана на содержание 4 200 голов, проектная мощность — 55 тысяч тонн молока в сутки. Ожидаемый срок запуска — 2027 год. Об этом сообщил глава Арского района Алмаз Хисамутдинов во время «Муниципального часа» в АИР.

К этому сроку второй инвестор ООО «Кызыл Яр» планирует завершить строительство собственного комплекса стоимостью 200 млн рублей. Она сможет нарастить выпуск молока еще на 5 тысяч тонн.

Одновременно с ним еще десять местных агрохозяйств расширяют бизнес и строят собственные комплексы. Общий объем инвестиций — 4 млрд рублей. Инвесторы также рассчитывают завершить проекты к 2027 году. В результате Арский район рассчитывает выйти в лидеры молочного производства. По итогам 2024 года здесь получили 68 тысяч тонн молока.

Луиза Игнатьева