Потребительская корзина в Татарстане составляет 22,2 тыс. рублей

Это на 12% ниже среднероссийской стоимости

Стоимость фиксированного набора и потребительских товаров и услуг в Татарстане составляет 22 217 рублей, следует из данных Росстата, которые размещены в сборнике «Социально-экономическое положение России». Относительно предыдущего месяца эта сумма увеличилась на 0,2% и составила 22 180 рублей, а с декабря 2024 года — 6,9%.

Такой показатель отображает средний уровень цен на продукты питания, промышленные товары и оказываемые населению услуги. Набор включает 83 позиции: 30 наименований продуктов питания, 41 наименование непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Татарстан оказался на 5-м месте среди регионов ПФО. Самая «дешевая» корзина зарегистрирована в Саратовской области — 21 633 рубля, а самая «дорогая» — в Пермском крае, там стоимость фиксированного набора и потребительских товаров и услуг составила 25 128 рублей.

В целом в республике вырос индекс потребительских цен относительно августа. Цены на товары и услуги увеличились на 0,8%, в том числе продовольственные товары — на 0,4%, услуги — на 0,8%, а непродовольственные — сразу на 1%. Известно, что заметно подорожали бензин, трикотажные изделия и отдельные строительные материалы. Инфляция в Татарстане в сентябре ускорилась сильнее, чем в среднем по России. Годовая инфляция в Татарстане также осталась высокой, достигнув 8,76%, что выше среднего уровня по России (7,98%).

Наталья Жирнова