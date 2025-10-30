Трамп одобрил Южной Корее строительство атомной подводной лодки

Также, по словам Трампа, Южная Корея согласилась заплатить $350 млрд за снижение пошлин на импортные товары

Президент США Дональд Трамп объявил о своем согласии на строительство атомной подводной лодки для Южной Кореи. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, подчеркнув важность этого шага для укрепления обороноспособности союзника.

— Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных, — отметил Трамп, добавив, что этот проект станет значительным шагом вперед в военно-морской мощи Сеула.

Представитель администрации президента Южной Кореи Ким Нам Чжун выразил благодарность за поддержку со стороны США.

— Правительство приветствует позицию президента Трампа. Это решение будет способствовать укреплению национальной обороны и расширению ведущей роли южнокорейских вооруженных сил в обеспечении безопасности страны, — заявил чиновник. Он также отметил, что процесс реализации потребует детальной проработки, и южнокорейская сторона готова к сотрудничеству.

Также, по словам Трампа, Южная Корея согласилась заплатить $350 млрд за снижение пошлин на импортные товары, а корейские компании готовы инвестировать $600 млрд в экономику США.

Атомная подводная лодка будет построена на верфях в Филадельфии.

Накануне США и Южная Корея заключили новое торговое соглашение, обязывающее Сеул закупить сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергоносители на сумму $100 млрд.

Анастасия Фартыгина