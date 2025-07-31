Трамп подписал крупную торговую сделку с Южной Кореей на $100 млрд

На товары из Южной Кореи в США будет действовать 15% пошлина,а американские поставщики получат доступ к корейскому рынку без тарифов

США и Южная Корея заключили новое торговое соглашение, обязывающее Сеул закупить сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергоносители на сумму $100 млрд. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

— С удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты Америки заключили всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея, — написал Трамп. Он добавил, что Южная Корея также предоставит США $350 млрд для инвестиций, которые будут контролироваться американским правительством.

Согласно условиям соглашения, Южная Корея откроет свой рынок для американских товаров, включая легковые и грузовые автомобили, а также сельскохозяйственную продукцию. В то же время на товары из Южной Кореи в США будет действовать 15% пошлина,а американские поставщики получат доступ к корейскому рынку без тарифов.

Кроме того, в ближайшие две недели президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён планирует посетить Белый дом для обсуждения деталей соглашения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Индии, начиная с 1 августа. Свое решение он объяснил высокими тарифами, торговыми барьерами со стороны Нью-Дели, а также «сотрудничеством с Россией».



Анастасия Фартыгина